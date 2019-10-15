Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ürün imalatı yapan fabrikada, 2 yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaldırım, yaptığı açıklamada, fabrikada talihsiz bir yangın çıktığını, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Tüm ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiklerini ifade eden Kaldırım, fabrikada 2 yıl önce de yangın çıktığını anımsattı.

Kaynak: AA