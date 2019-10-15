Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin kapatılarak, sağlık hizmetlerine sahra hastanesinde devam edildiğine ilişkin haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ceylanpınar Devlet Hastanemiz yeterli sayıdaki uzman doktor ve sağlık personeli ile kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir" denildi.

Kaynak: AA