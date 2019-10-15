Türkiye
Ceylanpınar'da hastanenin kapatıldığı iddiasına yalanlama15 Ekim 2019 Salı 23:03 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 23:29
Şanlıurfa Valiliği, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin yeterli sayıdaki doktor ve sağlık personeliyle kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin kapatılarak, sağlık hizmetlerine sahra hastanesinde devam edildiğine ilişkin haberlere yer verildiği hatırlatıldı.
Basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Ceylanpınar Devlet Hastanemiz yeterli sayıdaki uzman doktor ve sağlık personeli ile kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir" denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: hastane ceylanpınar