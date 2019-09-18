Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurt genelinin az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarına kadar ülke genelinde artacak olan hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber