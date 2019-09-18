Türkiye
İstanbul'da işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi18 Eylül 2019 Çarşamba 07:03 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 07:13
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Ankara istikametinde işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağında meydana geldi. Hareket halindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre aksadı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: trafik Kazası TEM otoyolu işçi servisi