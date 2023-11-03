Puslu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.11.2023 09:32

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Cumartesi günü, yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, Ege ve Marmara'nın kuzeydoğusu ile Hakkari, Van, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Ege ve Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü, yurdun batı kesimlerinde yağışlı sistem etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz ile Ege Bölgesi'nin tamamında yağış görülecek. Yağışlar Marmara, Doğu Akdeniz ile Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 24, İstanbul'da 27, İzmir ve Adana'da 28, Antalya'da 25, Diyarbakır'da 23 derece civarında seyredecek.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
44 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç' operasyonu: 176 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: KYK asansörlerine karekod koyacağız
10:53
İlham Aliyev: Karabağ ve Doğu Zengezur'a 140 binden fazla insan geri dönecek
10:51
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için 'konaklama genelgesi'
10:49
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:33
Tekirdağ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
10:32
İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
FOTO FOKUS
Gazze’nin nefesi kalmadı…
Gazze’nin nefesi kalmadı…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ