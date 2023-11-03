Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi günü, yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, Ege ve Marmara'nın kuzeydoğusu ile Hakkari, Van, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Ege ve Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü, yurdun batı kesimlerinde yağışlı sistem etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Akdeniz ile Ege Bölgesi'nin tamamında yağış görülecek. Yağışlar Marmara, Doğu Akdeniz ile Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 24, İstanbul'da 27, İzmir ve Adana'da 28, Antalya'da 25, Diyarbakır'da 23 derece civarında seyredecek.