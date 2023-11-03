Bodrum açıklarında 113 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda Sahil Güvenlik radarı tarafından dört ayrı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Durdurulan lastik botlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan toplam 113 düzensiz göçmen yakalandı. Fiber karinalı lastik bottaki göçmen kaçakçısı şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.