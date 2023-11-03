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Türkiye
TRT Haber 03.11.2023 07:06

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 11,22 kilometre derinliğinde kaydedildi. 

 

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