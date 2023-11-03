Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 11,22 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [160.78 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-11-03
Saat:06:55:37 TSİ
Enlem:35.258 N
Boylam:27.217 E
Derinlik:11.22 km
Detay:https://t.co/KaWP7PmIl4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi