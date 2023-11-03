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Türkiye
TRT Haber 03.11.2023 08:25

44 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç' operasyonu: 176 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli gözaltına alındı, 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi.

44 ilde zehir tacirlerine 'Narkogüç' operasyonu: 176 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Yurt genelinde uyuşturucu tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 44 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin detayları paylaştı.

387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 176 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda,846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain,15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35.000 uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda para ele geçirildi.

Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarının 809 kilogram olduğu belirtildi. 

Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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