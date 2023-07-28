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Türkiye
TRT Haber 28.07.2023 09:45

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış beklenirken, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu

Cumartesi ve pazar günü yurt genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bugün kuzey ve batı kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günü günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 31, İstanbul'da 30, İzmir'de 36, Antalya'da 36, Trabzon ve Samsun'da 26, Adana'da 33, Diyarbakır'da 42, Erzurum'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

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