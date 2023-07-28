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Türkiye
AA 28.07.2023 09:00

Kemer yangını söndürülmeye çalışılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kemer yangını söndürülmeye çalışılıyor
[Fotograf: AA]

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Kemer yangını söndürülmeye çalışılıyor

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kemer yangını söndürülmeye çalışılıyor

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

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