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Türkiye
İHA 28.07.2023 02:58

Yaşlı bakım merkezinde yangın: Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da bir yaşlı bakım evinin bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşlı bakım merkezinde yangın: Hastalar tahliye edildi
[Fotograf: İHA]

Sarıyer’de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin bir blokunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında huzurevinde kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkartılırken huzurevi tedbir amacıyla boşaltıldı.

Dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı bakım merkezinde yangın: Hastalar tahliye edildi

Yangın, 02.15 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi üzerinde bulunan 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin birinci blokunda meydana geldi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, sağlık ekipleri ve huzurevi görevlileri, huzurevi sakinlerini içeriden tahliye etti.

115 kişinin kaldığı huzurevi tedbir amacıyla boşaltıldı İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken bir yandan da dumandan etkilenen vatandaşların tahliyesi yapıldı.

Tedbir amacıyla huzurevi boşaltılırken dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı bakım merkezinde yangın: Hastalar tahliye edildi

Yangın sonrası itfaiye ekiplerince tahliye edilen huzurevi sakini, “Yangın neden çıkmış biz de bilmiyoruz. Çok güzel indirdiler hepimizi, telaşlandırmadılar. Çok duman vardı, odanızda bekleyin, dediler. Birer birer aşağı indirdiler” diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Duman tahliyesinin ardından huzurevi sakinleri tekrardan odalarına alındı. 

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