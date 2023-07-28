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Türkiye
İHA 28.07.2023 01:23

Polis ekiplerinden kaçarken 2 polisi yaraladı

Burdur’da aranan bir şahıs yakalanacağını anlayınca polisleri peşine taktı. 10 km süren kovalamacanın ardından yakalanan şahıs kaçarken 2 polisi yaraladı.

Polis ekiplerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
[Fotograf: İHA]

Saat 16.45 sıralarında Burdur Karasenir mahallesinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde bir olaya karışan E.D isimli şahıs arabasıyla Bozkurt mahallesinden geçtiği esnada Plaka Takip Sistemi (PTS) kameralarına yakalanınca polis ekiplerini alarma geçirdi.

Polis ekiplerinin peşine düştüğünü anlayan E.D. Otomobiliyle kaçmaya başladı.

Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçmaya çalışan E.D. yolu keserek kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak yoluna devam etti.

Polis memurları korkutmak amacıyla havaya ateş etse de durmadı.Tugay kavşağına geldiğinde polislerin yolu kestiğini gören E.D aracından inip koşarak kaçmaya çalışsa da kıskıvrak yakalandı.

Burada kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan polis memurunu da yaralayan E.D gözaltına alındı.
 

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