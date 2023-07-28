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Türkiye
İHA 28.07.2023 05:50

16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı

Konya'da 16 yaşında direksiyona geçerek makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A.T. idaresindeki otomobil, seyir halindeki araçların arasında makas atması ve aşırı süratli olması nedeniyle kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru koparak savuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan 15 yaşındaki E.C. ile 15 yaşındaki M.R.Ö. yaralandı.

16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumu ağır

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.C. ile M.R.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hurdaya dönen araç emniyet otoparkına kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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