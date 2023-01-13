Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Muğla çevreleri ile Antalya'nın batısında kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kalan kesimlerde yağmur, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ile Şanlıurfa'nın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.