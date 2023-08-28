Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ankara-İzmir kara yolu üzerinden Eski Manisa Yolu'na dönemeye çalışan Evren Günen'in kullandığı otomobil, aynı güzergahtaki servis yolunda ilerleyen Ercan Ayyürü yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Salihli ilçesindeki Hasalan Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen sürücü Ercan Ayyürü ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.