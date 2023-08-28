Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.08.2023 15:55

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Ankara-İzmir kara yolu üzerinden Eski Manisa Yolu'na dönemeye çalışan Evren Günen'in kullandığı otomobil, aynı güzergahtaki servis yolunda ilerleyen Ercan Ayyürü yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kazada, Salihli ilçesindeki Hasalan Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen sürücü Ercan Ayyürü ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Manisa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Tunca Nehri yatağı temizlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
16:06
Silivri'de 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı
15:55
Tunca Nehri yatağı temizlendi
15:47
Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
15:51
Akşener’in seçimlere ayrı girelim çağrısına Bahçeli’den yanıt: Ciddiye alınacak tarafı yok
15:43
İspanya'da kaza geçiren kamyondan kaçan boğalar otoyolu tıkadı
Tunca Nehri yatağı temizlendi
Tunca Nehri yatağı temizlendi
FOTO FOKUS
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ