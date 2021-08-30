Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 06:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç viyadükten tren raylarına düştü: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araç, viyadükten demir yoluna düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
Kamil G. yönetimindeki hafif ticari araç, Bayraklı Mahallesi Cüneyt Sivari Oğulları Sokak'ta viyadükten demir yoluna düştü.
Demir korkuluklara çarptıktan sonra düştüğü belirlenen hafif ticari araç, viyadük ayağı ile demir parmaklıklar arasına sıkıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı
Sürücü Kamil G. ile araçta bulunan Hatice D, Doğucan G, Berkay K. ve Mehmet Can K. ile Ayşenur Bozkurt, ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayşenur Bozkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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