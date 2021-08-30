Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da 4 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binanın üçüncü katında buzdolabı kablosundan çıkan yangın sebebiyle dairede yaşayan iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan anne ve kızı kurtardı.
Selamiali Mahallesi Söz Ebesi Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri, yangında evde mahsur kalan anne ile kızını kurtardı.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerce söndürülen yangın evde maddi hasara neden oldu.
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