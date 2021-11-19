Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç traktör römorkuna çarptı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Mehmet Ö. idaresindeki hafif ticari araç, Derekarabağ köyü yakınlarında Hacı Halil U.'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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