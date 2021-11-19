Depremden etkilenen vatandaşlara Kızılay tarafından çorba dağıtıldı. Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıtmak için hazırlıklarını da tamamladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı'na ait araçların getireceği çadırların arama-kurtarma ekiplerince kurulumunu yapılacağı öğrenildi.

Erzurum’da 5,1 büyüklüğünde #deprem oldu. En çok hasar alan bölgelerden biri olan Duatepe Mahallesi’nden depreme ilişkin son bilgiler @trthaber’de. https://t.co/GOQcgM4wfw pic.twitter.com/ENGbArizDK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2021

Depremin hemen ardından başta AFAD olmak üzere çok sayıda kurum Köprüköy ilçesi ve köylerinde çalışma yapıldı.

Arama- kurtarma, psikososyal, ulaşım- altyapı, enerji, beslenme ve hasar tespiti çalışma gruplarında yer alan 136 kişinin depremin hasara yol açtığı mahallelerde görev yaptığı duyuruldu, 200 adet kumanya seti, bisküvi, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapıldı.

Depremde 11 evin ağır hasar gördüğü Duatepe Mahallesinde vatandaşlar ve görevliler yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışırken, ahırların zarar görmesinden dolayı da hayvanlar uygun alanlara alındı.

Duatepe Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Feride Karaca, deprem olduğu anda dışarda olduğunu söyledi. Hasarlı evinin önünde sarıldığı battaniyesi ile bekleyen Feride Karaca, "Deprem anında dışardaydım. Eğer evde olsaydım çöken duvarın altında kalarak hayatımı kaybedebilirdim" dedi.