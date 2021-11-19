Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bazı mahallelerde yıkıma neden oldu, 4 kişi yaralandı.

Deprem anları ilçedeki bir lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Depremi hisseden vatandaşlar, yemek yemeyi bırakıp lokantadan koşarak uzaklaştı.

İşletme sahibi Alper Karasu, deprem esnasında müşterilerle ilgilendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Deprem anı birden müşteriler arasında telaş oldu, bütün müşteriler dışarı kaçtılar. Deprem şiddetliydi, aynı deniz dalgası gibiydi. Birden müşteriler ayağı kalkınca baktım sallanıyoruz. Sonra tavandaki havalandırma pervaneleri sallandı. İş yerimizde hasar yok, çevre köylerdeki evlerde var. Can kaybımızın olmaması bizi sevindirdi."