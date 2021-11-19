Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden 1 çekici ve 9 otomobil, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Melen Köprüsü'nde çarpıştı.
Kazada, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde duran ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Düzce
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