Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K.'nin, Karacasu Karataş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.K. cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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