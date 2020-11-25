Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Ali A. idaresindeki hafif ticari araç, Soğuksu Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 9 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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