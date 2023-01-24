Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hafif ticari araç 300 metrelik uçurumdan aşağı düştü
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar’da arkadaşının fotoğraf çekinmek için durduğu araç kendiliğinden hareket edip yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı düştü. Düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.
Çıngırak mevkiine araçla çıkan Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman bir süre burada vakit geçirdi.
Ardından Süleyman Ç., hatıra fotoğrafı çekinmek için araçtan indiği esnada içerisinde, Yılmaz Kahraman’ın bulunduğu hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket edip yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkların bulunduğu uçurumdan aşağı düştü.
Olay yerine Süleyman Ç.’nin haber vermesi üzerine 112 Acil servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu araç içerisindeki Yılmaz Kahraman’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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