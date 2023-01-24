Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi.

Çıngırak mevkiine araçla çıkan Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman bir süre burada vakit geçirdi.

Ardından Süleyman Ç., hatıra fotoğrafı çekinmek için araçtan indiği esnada içerisinde, Yılmaz Kahraman’ın bulunduğu hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket edip yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkların bulunduğu uçurumdan aşağı düştü.

Olay yerine Süleyman Ç.’nin haber vermesi üzerine 112 Acil servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu araç içerisindeki Yılmaz Kahraman’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.