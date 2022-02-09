Erzurum'da hatalı park ihbarına giden polis ekipleri, plaka sorgusunu yaptıkları taksinin hacizli ve yakalamalı olduğunu tespit etti.

Sürücüye ulaşan ekipler, işlem yapmak için evrak kontrolüne başladı. Bu sırada taksi sürücüsü Özkan A., aracı çalıştırarak kaçmaya çalıştı.

Polis memuru aracı bırakmadı

Durumu fark eden polis memuru Nurullah D., aracı durdurmak için manevra yaptı.

Aracın ön camına tutunan Nurullah D., taksicinin gaza basmaya devam etmesi üzerine metrelerce yerde sürüklendi.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Nurullah D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü tutuklandı

Polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren Özkan A., yakalanarak gözaltına alındı.

Özkan A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.