2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı.

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası, yarın Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak.

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak.

Kısa mesajla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletileceklerini hatırlatan Bircan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek."

"Şehit yakınları ve gazilere 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı"

Bircan, hac kesin kayıtlarının 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acenteler aracılığıyla yapılacağını anlatarak, Başkanlığın internet sitesinde yetkili acentelerin listesinin bulunduğunu söyledi.

Şehit eşi, evlenmemiş çocuğu, anne, babası ile gazi ve eşlerinden başvuruda bulunanların kurasız hacca götürüleceğini anımsatan Bircan, "Şehit yakınları ve gaziler için bu yıl 2 bin kişilik bir kontenjan ayırdık. Geçen sene başvuranların sayısı 1600'dü. Sayının fazla olması durumunda kontenjanı artırabiliriz. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başvuru sayısı 2 binden fazla olduğu takdirde onlara ayrıca kontenjan tahsis edebileceğiz" dedi.

Kaynak: AA