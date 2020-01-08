Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da faaliyet gösterdikten sonra sorumlu düzeyde Suriye'deki kamplarda görevlendirilen terörist ile iletişime geçerek teslim olması konusunda ikna etti.

Bunun üzerine Suriye'den kaçan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA