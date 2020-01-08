Türkiye
Sorumlu düzeydeki PKK'lı terörist teslim oldu08 Ocak 2020 Çarşamba 10:32 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kampından kaçan sorumlu düzeydeki terörist, Jandarma'nın ikna çabaları sonucu teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da faaliyet gösterdikten sonra sorumlu düzeyde Suriye'deki kamplarda görevlendirilen terörist ile iletişime geçerek teslim olması konusunda ikna etti.
Bunun üzerine Suriye'den kaçan PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: terörist teslim Siirt