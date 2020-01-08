Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek" açıklaması, yeni dönemde sürecin nasıl ilerleyeceği sorularını da beraberinde getirdi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni sistemin mağduriyetlerin önlenmesi bakımından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Mevcut düzende araç alım satımlarında her iki tarafın da notere geldiğini, imzalar atıldıktan sonra para alışverişi yapıldığını belirten Cin, “Vatandaşlarımız genelde parayı kimi zaman çantada, kimi zaman torbada getiriyor. Bu da çalınma, kaybolma riskini ciddi şekilde artırıyordu” ifadesini kullandı.

[Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin.]

“Parayı kapıda vereyim” devri kapandı

Güvenli Satış Sistemi ile ciddi mağduriyetlerin önüne geçileceğini söyleyen Cin, şöyle konuştu:

“Eskiden notere gelen tarafların birbirine güvenmesi esastı. Ancak maalesef kimi olaylarda bu durumun kötü amaçlı kişilerce kullanıldığına şahit olduk. Örneğin alıcı, satıcıya ‘Sen imzayı at parayı kapıda vereceğim’ diyordu. İçeride imzalar atılıyor, dışarı çıkınca da bir şekilde parayı vermiyordu. Ancak içeride atılan imzalar nedeniyle satış resmi olarak yapıldığından ciddi mağduriyetler yaşanıyordu. Yeni sistemle tüm bunlar ortadan kalktı.”

Ücret 20 TL olarak belirlendi

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni sistemin devreye girme sürecini şöyle anlattı:

“Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ün katılımıyla 22 Ocak’ta sistemin lansmanını yapacağız. Kendisinin bu projeye çok ciddi katkıları oldu. 1 Şubat itibarıyla da yeni dönemi Türkiye’nin tamamında başlatacağız. Bu sistemi kullanmak isteyen vatandaşlarımız, 20 TL ödeyerek son derece güvenli bir şekilde işlemlerini tamamlayacaklar.”