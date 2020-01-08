Türkiye
Sivas'ta 107 köy yolu ulaşıma kapandı08 Ocak 2020 Çarşamba 10:02 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:04
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 107 köye ulaşım sağlanamıyor.
[Fotoğraf: AA]
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Divriği'de 14, Gürün'de 26, Hafik'te 5, İmranlı'da 15, Kangal'da 25, Suşehri'nde 2, Ulaş'ta 1, Yıldızeli'nde 9, Zara'da 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA