Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

Değerli Yolcularımız,

08.01.2020 Çarşamba günü 14:00, 18:00 Mudanya - Eminönü ve 16:30, 20:30 Eminönü - Mudanya seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir. Bilginize pic.twitter.com/8hDbyM1LKR — BUDO (@BurulasBudo) January 8, 2020

BUDO'nun saat 07.00-14.25 aralığındaki 9 seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA