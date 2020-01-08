Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice'de ikamet eden S.A. isimli şahsın, ilçeye bağlı Kılıçlı köyü kırsalında jelikan bidonlar içerisinde sakladığı esrarı, bölgede yapılan operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü, ilerleyen dönemlerde topraktan çıkararak satacağı bilgisi alındı.

Kılıçlı köyü kırsalındaki belirlenen yerde yapılan operasyonda, dere yatağı içerisinde toprağa gömülü 2 jelikan bidon içerisinde toplam 162 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alındı, olay şüphelisi S.A. hakkında ise adli işlemlere başlandı.

Kaynak: TRT Haber