Duman 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.12.2024 12:26

Habur Sınır Kapısı'nda 6 Konur Papağanı bulundu

Şırnak'ta yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 6 papağan korumaya alındı. Şüpheli bir kişiye de 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı.

Habur Sınır Kapısı'nda 6 Konur Papağanı bulundu

Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 6 Konur Papağanı buldu.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri papağanları korumaya aldı. Papağanlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedaviye alındı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, papağanların ticaret amaçlı ülkeye getirildiğini ve şüpheli M.E'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Kalay, papağanların yolda yorgun ve bitkin düştüğü için birimlerinde bir süre uygulayacakları tedavi ve bakımlarının ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini aktardı.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Çorum'da afetzede çiftçilere 20 milyon lira destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
"Türkiye Aile Destek Programı" ödemeleri hesaplara yatırılıyor
13:27
THY 11 ayda 78,7 milyon yolcuyu taşıdı
13:30
Dışişleri Bakanlığı: İsrail işgalci zihniyetini sergiliyor
13:27
İbrahim Yumaklı: Zirai ilaç kullanımını AB'nin altında
13:14
İsrail'de yolsuzlukla yargılanan katil Netanyahu, hakim karşısına çıkıyor
13:14
Beşiktaş'taki terör saldırısının üstünden 8 yıl geçti
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ