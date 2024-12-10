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Türkiye
AA 10.12.2024 09:34

Van'da sis ve buzlanma: 30 araç birbirine girdi

Van-Erciş kara yolunda sis ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu. 30 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor"

Vali Ozan Balcı, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Kazalarda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını belirten Balcı, "İhbarın yapılmasının hemen ardından tüm ekiplerimiz kaza yerine yönlendirildi. Şu an ekiplerimiz yaralıların hastanelere sevki ve kazaya karışan araçların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yol trafiğe kapatıldı. Araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ediliyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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