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Türkiye
AA 10.12.2024 07:51

Ankara'da silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheliye gözaltı

Ankara'da, jandarma ekiplerince yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheliye gözaltı
[AA (Arşiv)]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Altındağ bölgesinde bir grubun yasa dışı silah ticareti yapmak üzere müşteri arayışı içinde olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yürütülen takip sonucu grup üyelerine ait olduğu belirlenen Mamak ilçesi Gökçehöyük Mahallesi'nde bir mandıraya düzenlediği operasyonda, 14 tabanca, 14 şarjör, 40 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ankara Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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