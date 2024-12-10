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Türkiye
AA 10.12.2024 07:04

Komandolar karlı ve soğuk arazilerde çığ eğitiminde

Teorik dersler sonrası Tunceli'nin Ovacık ile Pülümür ilçelerinin karlı ve soğuk arazisine çıkartılan komandolar, eğitmenler gözetiminde sinyal telsizi, kürek ve sonda gibi aletlerin kullanımını öğreniyor.

Komandolar karlı ve soğuk arazilerde çığ eğitiminde

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda kent genelinde afetlere ve acil durumlara karşı çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarla da kışın kar yağışının en çok olduğu Ovacık ve Pülümür ilçelerinde çığ eğitimleri verilmeye başlandı.

Haftanın belirli günlerinde ilçelere giden AFAD’ın arama kurtarma ekipleri, jandarma komando timlerine çığ düşmesi anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıyor.

Teorik dersler sonrasında karlı ve soğuk araziye çıkartılan komandolar, eğitmenler gözetiminde sinyal telsizi, kürek ve sonda gibi aletlerin kullanımını öğreniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Komandolar çığ düşmelerinde hayat kurtaracak

Kentte bugüne kadar eğitim verilen 150 komandonun, olası çığ düşmeleri sonrası sahada görev alarak hayat kurtarması amaçlanıyor.

Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede kış aylarının çetin geçtiğine işaret eden Aydoğdu, yoğun kar yağışı nedeniyle belirli noktalara bazen çığ düştüğünü anlattı.

AFAD olarak afetlerle ilgili sürekli eğitimler verdiklerini ifade eden Aydoğdu, "Çığ afetlerine doğru müdahale tekniklerini öğretmek için eğitim programları organize ediyoruz. Pülümür ve Ovacık ilçelerinde de olası kar yağışlarında hayatı olumsuz etkileyecek her türlü duruma karşı askeri personelimize eğitimler vermeye başladık" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aydoğdu, çığ eğitimlerinin teorik ve uygulamalı olduğunu belirterek, "Böyle bir afetle karşılaştığımızda alana sadece görevli ve tecrübeli personellerin gelmesi bize büyük avantaj sağlıyor. Özellikle çığ riski olan bölgelerde görev alan askeri personellere eğitimler verdikten sonra bu defa sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere farkındalık eğitimleri vereceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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