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Türkiye
AA 10.12.2024 08:47

İzmir'de "Beşoklar" suç örgütüne operasyon: 32 tutuklama

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüphelinden 32'si tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 305 fişek, 46 senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ve bir miktar para ele geçirildi.

İzmir'de "Beşoklar" suç örgütüne operasyon: 32 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını B.B'nin yaptığı kamuoyunda Beşoklar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Örgüt üyelerinin Çetin Ermiş'in öldürülmesi, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlanması, üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil etme suçlarını işlediği tespit edildi.

Ekiplerin helikopter ve dron destekli eş zamanlı yaptıkları operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 32 şüpheli tutuklandı. Diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan örgüt elebaşı B.B'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 305 fişek, 46 senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ve bir miktar para ele geçirildi.

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İzmir Suç Örgütü
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