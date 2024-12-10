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Türkiye
AA 10.12.2024 11:07

Helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için Isparta'da tören düzenlendi

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerimizin cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için Isparta'da tören düzenlendi

Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 askerimiz şehit olmuştu.

Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu
Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

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Isparta Şehit
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