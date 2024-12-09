Isparta'da askeri helikopter düştü: 6 askerimiz şehit oldu

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu bir askeri helikopter düştü. Diğer askeri helikopterin de güvenle indirildiği açıklandı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin de TRT Haber yayında yaptığı açıklamada, İki eğitim helikopterinin çarpıştığını, birinin güvenli iniş yaptığını aktardı.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi

Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun."

MSB'den başsağlığı mesajı

MSB, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

"Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."

Fahrettin Altun'dan başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:

"Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür.

Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabrıcemil niyaz ediyorum.

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milletimizin başı sağolsun."