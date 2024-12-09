Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.12.2024 10:27

Doğu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars yeniden beyaza büründü. Karla kaplanan şehirlerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Doğu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Erzurum'da gece yağan kar kenti yeniden beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde şehir merkezindeki yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karayolları ve belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da yağış nedeniyle şehir merkezi karla kaplandı.

Kentte gece başlayan ve sabah aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla yüksek noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ekipler, sorumluluk alanlarında çalışma yürüttü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta ise şehir merkezinde ve Sarıkamış ilçesinde kar etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar şehri beyaza bürüdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Buzlanma meydana gelen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Beyaz örtüyle kaplanan Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

ETİKETLER
Ağrı Ardahan Erzurum Kar Yağışı Kars
Sıradaki Haber
Hafif ticari araç öğrenci servisine çarptı: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:46
Isparta'da askeri helikopter düştü: 4 şehit
11:36
Bakan Fidan: Suriye'de yeni bir dönem başladı
11:23
Türkiye palamut bolluğu yaşıyor: Son 19 yılın en yükseği
11:21
Terör örgütü PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
11:12
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
11:00
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 kişiyi gözaltına aldı
Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı
Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Suriyeliler Şam'a akın ediyor
Suriyeliler Şam'a akın ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ