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Türkiye
AA 09.12.2024 09:36

Artvin'de bir araç heyelan altında kaldı: 4 ölü

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Toprak altında kaldığı belirlenen otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin'de bir araç heyelan altında kaldı: 4 ölü

Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkiinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir araç toprak altında kaldı

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı değerlendirilen otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

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Artvin Heyelan Ulaşım
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