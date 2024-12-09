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Türkiye
DHA 09.12.2024 06:52

İstanbul'da elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi

İstanbul Başakşehir'de 14 katlı binanın kapalı otoparkındaki elektrikli araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, site sakinleri tahliye edildi.

İstanbul'da elektrikli araç yandı, bina tahliye edildi

Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde 14 katlı binanın olduğu sitenin kapalı otoparkında park halindeki bir elektrikli araçta yangın çıktı.

Sabaha karşı dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Site sakinleri tahliye edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlileri, sitede oturan vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Aracımı akşamüstü şarja takmıştım"

Aracı yanan Murat Karabayır, `Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşamüstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım` dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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