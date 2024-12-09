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Türkiye
İHA 09.12.2024 04:43

Artvin'de kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Artvin'de kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Hopa ilçe merkezine bağlı Sundura Mahallesi’nde meydana geldi. Cansu Tekin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sundura Deresi’ne uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Cansu Tekin ve yolcu konumundaki Figen Parlak, ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Artvin'de kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Ancak araçta bulunan diğer yolcu Tuğba Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Cansu Tekin'in durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Artvin'de kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Artvin Trafik Kazası İtfaiye
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