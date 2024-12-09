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Türkiye
AA-İHA 09.12.2024 10:00

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 342 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi

Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında 750 milyon kaçak makaron üretilecek kadar ham madde ele geçirirken, operasyonda 342 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi. Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 342 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda 32 milyon 500 bin kaçak makaron, 717 milyon 500 bin makaron elde edilmesini sağlayacak 10 ton rulo kağıt, 4 ton 680 kilogram filtre, 3 milyon 500 bin ambalaj kutusu, 198 bin 700 sahte bandrol ve 8 ton 850 kilogram yapıştırıcı bulundu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Operasyonda toplamda 750 milyon kaçak makaron üretilecek kadar ham madde ele geçirilirken 342 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi.

Polis ekipleri, şüpheli Volkan Seyit Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Adana Kaçakçılık Makaron
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