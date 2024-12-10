Çorum'da afetzede çiftçilere 20 milyon lira destek

Çorum Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, valilik bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonunca yürütülen çalışmada, gerekli şartları taşıyan 4 bin 938 üreticiye yardım verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Destek ödemesi için başvuran 136 üreticiye ise gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle destek ödemesi yapılmamasına karar verildiği aktarılan açıklamada, ödemelerin 9 Aralık'ta çiftçilerin banka hesabına aktarıldığı kaydedildi.