Puslu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.12.2024 11:40

Çorum'da afetzede çiftçilere 20 milyon lira destek

Çorum'da, mayıs, haziran ve temmuz aylarında, dolu, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçiler için Çorum Valiliği acil destek hesabına 20 milyon lira ödenek gönderildi.

Çorum'da afetzede çiftçilere 20 milyon lira destek

Çorum Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, valilik bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonunca yürütülen çalışmada, gerekli şartları taşıyan 4 bin 938 üreticiye yardım verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Destek ödemesi için başvuran 136 üreticiye ise gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle destek ödemesi yapılmamasına karar verildiği aktarılan açıklamada, ödemelerin 9 Aralık'ta çiftçilerin banka hesabına aktarıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
Çorum Destek Ödemesi Doğal Afet
Sıradaki Haber
Helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için Isparta'da tören düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Kadına şiddetle mücadele hukuk fakültelerinin müfredatına eklenecek
12:00
Bakan Bayraktar: İstikrarlı bir Suriye için enerji projeleri mümkün
12:01
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
12:01
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz
12:10
Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından yaklaşık 87 bin kişi tahliye ediliyor
12:08
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Oksijen deposu Kazdağları'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi
Oksijen deposu Kazdağları'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ