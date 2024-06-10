Az Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.06.2024 17:22

Güvenlik görevlisiyle planladılar: İstanbul'da yalıdan 130 milyon liralık soygun

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp 4 kişiyle kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı.

Güvenlik görevlisiyle planladılar: İstanbul'da yalıdan 130 milyon liralık soygun
[Fotograf: İHA]

İstanbul Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y.alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı.

Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

Güvenlik plan yapıp gece şirketi soydu

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 130 milyon liralık dövizi çuvallara doldurdular Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Hırsızlık İstanbul
Sıradaki Haber
Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Bakan Yaşar Güler Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza'yı kabul etti
17:44
Bakan Fidan Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin etkinliğine katıldı
17:30
Balıkesir'deki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
17:20
Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak
17:00
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş belgeleri erişime açıldı
16:57
Bakan Fidan, Sergey Şoygu ile gröüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
FOTO FOKUS
Selde kalan araçlarda hangi hasarlar oluşuyor?
Selde kalan araçlarda hangi hasarlar oluşuyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ