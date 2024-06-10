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Türkiye
DHA 10.06.2024 16:46

İETT otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti

Beşiktaş'ta bir yolcu otobüs şoförüne 2 kere "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför 2 kere aynı cevabı verince yolcu sinirlendi, sözlü kavga kazaya neden oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında meydana gelen olayda, otobüse binen bir yolcu, şoföre "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför, aracın Taksim'e gideceğini söyledi.

Şoför kendisine aynı soruyu bir kez daha soran yolcuya aynı cevabı verince yolcu duruma tepki gösterdi. Yolcunun bağırmaya başlamasıyla şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasındaki gerginlik arttı.

Yolcular araya girdi 

Sözlü tartışmanın ardından yolcu, şoföre tokat ve yumrukla saldırdı. Yolcunun saldırısı sonrası, şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs, park halindeki taksi ve motosiklete çarptı. Kavga, otobüsteki yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Kazaya neden olan kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, saldırganın aracın sefer uydu ekranına tekme atarak zarar verdiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlının "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

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