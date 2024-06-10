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Türkiye
AA 10.06.2024 16:47

Edirne'de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Edirne genelinde ormanlık alanlara girişler orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 ay süreyle kısıtlandı.

Edirne'de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
[Fotograf: AA]

Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişler 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

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