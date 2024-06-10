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Türkiye
AA 10.06.2024 15:43

Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Şanlıurfa'dan kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen M.S.D. Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandı.

Suç işlemek amacıyla hareket etmediğini savundu

M.S.D. ifadesinde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patililer Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini savundu.

Olaya ilişkin Esenboğa Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Ö.B. ile M.S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Buket Ö.B. tutuklandı, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dernek üyeleri gazetecilere saldırdı

Bu arada, şüphelinin tutuklanmasının ardından bazı dernek üyeleri, sulh ceza hakimliği çıkışında bekleyen gazetecilere saldırdı. Saldırıda tişörtü yırtılan bir gazeteci hafif yaralandı.

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