Az Bulutlu 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.06.2024 15:11

Ülke genelinde sıcaklıklar artacak

Yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sıcaklıklar artacak
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde daha da artacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 34-36, İstanbul'da 32-34, İzmir'de 37-40, Kayseri'de 31-35, Aydın'da 42-45, Balıkesir'de 39-42, Bursa'da 37-39, Sakarya'da 36-39, Antalya'da 37-45, Adana'da 37-42, Bolu'da 32-35, Samsun'da 27-30, Trabzon'da 26-28, Erzurum'da 25-28, Malatya'da 33-36, Diyarbakır'da 36-40 ve Şanlıurfa'da 36-40 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da kuduz karantinası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Edirne'de ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
16:42
Hatay'da orman yangını
16:35
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklık 36 dereceyi görecek
16:17
İran: ABD Gazze'de ateşkes konusunda ciddi değil
16:10
Rusya: Donetsk'teki Staromayorske yerleşim birimini ele geçirdik
15:45
Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdiği iddia edilen kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
FOTO FOKUS
Hacı adayları kutsal topraklarda
Hacı adayları kutsal topraklarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ