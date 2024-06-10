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Türkiye
AA 10.06.2024 17:12

Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak

Antalya'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunuldu.

Antalya'da hava sıcaklığı 45 dereceye çıkacak

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı belirtildi.

Açıklamada, "Antalya'da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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